Les Belges à l’étranger – De Bruyne, deux buts et un assist, grand artisan du succès de Manchester City à Arsenal

Manchester City n’a traîné pour assurer son succès à Arsenal dimanche dans le cadre de la 17e journée du championnat d’Angleterre de football. Kevin De Bruyne a été l’artisan de ce succès. Le Diable rouge a inscrit un premier but (2e, 0-1) et a donné l’assist à Raheem Sterling sur le deuxième (15e, 0-2). Juste avant le repos, il a signé un doublé (40e, 0-3). Au classement, les Citizens occupent la 3e place avec 35 points, à 14 longueurs de l’incontestable leader Liverpool. Arsenal (22 points) est 9e.

En Italie, l’Atalanta s’est inclinée 2-1 à Bologne, qui s’est retrouvé à dix suite à la deuxième carte jaune de Danilo (86e, 88e). Titulaire, Thimothy Castagne a été remplacé par Hans Hateboer (63e). A ce moment-là, le score était acquis. Rodrigo Palacio (11e) et Andrea Poli (53e) ont donné un double avantage aux Bolognais et l’ex-Genkois Ruslan Malinovsky (60e, 2-1) avait réduit l’écart pour les joueurs de Bergame. Au terme de cette 16e journée, l’Atalanta (28 points) occupe la 6e position et Bologne (19 points) est 11e.

En Allemagne, Wolfsburg a battu le Borussia Mönchengladbach, qui a perdu sa place de leader au profit du RB Leipzig (2-1). Chez les vainqueurs, Koen Casteels, qui avait été laissé au repos en Europa League jeudi, était bien dans le but et Ismail Azzaoui, blessé, était toujours absent. Xaver Schlager (13e, 1-0) et Breel Embolo (15e, 1-1) ont inscrit les deux premiers buts, le troisième est tombé dans les arrêts de jeu via Maximilian Arnold (90e+1, 2-1). Après 15 matches, Mönchengladbach se retrouve deuxième avec 31 points, 2 de moins que Leizpzig et Wolfsburg (23 points) est 8e.

En Ecosse, le Celtic, vainqueur 2-0 de Hibernian, continue sa course en tête. Boli Bolingoli-Mbombo a joué toute la rencontre avec les Bhoys, qui ont marqué deux fois par Jeremie Frimpong (39e) et Odsonne Edouard (66e). Au classement, le Celtic (43 points) devance les Rangers (41), les deux équipes ont disputé 16 rencontres alors qu’on en est à la 18e journée.

Aux Pays-Bas, Stijn Wuytens a participé à la victoire d’Alkmaar contre l’Ajax grâce à un but de Myron Boadu (90e, 1-0). Du coup, Alkmaar rejoint l’Ajax, qui a subi une deuxième défaite d’affilée, à la première place (41 points). Cyriel Dessers n’a pas marqué et Heracles s’est incliné à domicile face à Utrecht (1-3). Pourtant, Orestis Kiomourtzoglou a ouvert la marque pour la formation d’Almelo (40e, 1-0). Bart Ramselaar (52e, 90e+4) et Gyrano Kerk (70e) ont permis à Utrecht de garder sa 5e place au général (29 points). Heracles (25 points) recule en 9e position.

En France, Lyon (avec Jason Denayer) a subi dimanche un nouveau revers sur sa pelouse face à un concurrent direct pour les tickets européen en s’inclinant contre Rennes (0-1). Un but d’Eduardo Camavinga en toute fin de rencontre (89e, 0-1) a débloqué le match. Rennes (30 points) conserve sa 4e place à un point du podium. L’OL (28 points) continue de décrocher (8e).

