Formation fédérale – Les informateurs regrettent les commentaires de certains sur les plateaux télévisés

Les informateurs royaux, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR), ont rappelé dimanche qu’ils ne commenteront « aucune de leurs réunions, ni leur travail d’information ». Les deux hommes regrettent par ailleurs « que certains jugent opportun de commenter ou de faire connaitre ces réunions sur des plateaux télés ou des réseaux sociaux », a déclaré M. Bouchez, en son nom et celui de Joachim Coens, à l’agence Belga. « Nous rappelons qu’il faut privilégier la recherche d’un résultat fort pour notre pays plutôt que de faire un spectacle de communication », a-t-il ajouté, rappelant que M. Coens et lui restaient « convaincus que la discrétion, la loyauté et la confiance seront les moteurs de la réussite afin de doter » le pays d’un gouvernement.

Source: Belga