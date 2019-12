Accident mortel avec délit de fuite: le suspect placé sous mandat d’arrêt

Le suspect interpellé à la suite de l’accident mortel avec délit de fuite, qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Vorselaar, a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction, indique dimanche le parquet d’Anvers. L’homme, âgé de 21 ans et originaire de Grobbendonk, comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Turnhout. Le corps de la victime avait été découvert samedi matin. L’adolescent de 16 ans circulait à vélo lorsqu’il a été heurté par une voiture dont le conducteur a pris la fuite.

Un suspect avait été interpellé quelques heures plus tard. Le jeune homme a ensuite fait l’objet de contrôles qui se sont révélés positifs pour l’alcool et la drogue. L’intéressé a d’ailleurs reconnu lui-même avoir conduit sous influence. Il ne dispose que d’un permis provisoire et n’était donc pas autorisé à circuler un soir de week-end. Il dit avoir remarqué qu’il avait percuté quelque chose, mais sans imaginer qu’il s’agissait d’un cycliste.

L’automobiliste a été présenté à un juge d’instruction de Turnhout dimanche soir, qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil locale décidera vendredi de prolonger ou non sa détention.

Source: Belga