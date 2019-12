Jennifer Aniston fait craquer tout le monde avec une photo d’elle enfant

La star de Friends Jennifer Aniston a littéralement fait fondre sa communauté Instagram en partageant sur le réseau social un cliché d’elle lorsqu’elle n’était encore qu’une petite fille.

Tous les enfants sont bien évidemment mignons, mais certains sont tout simplement à croquer. L’interprète de Rachel Green appartient à cette deuxième catégorie et elle l’a prouvé en postant un cliché d’elle enfant vendredi dernier. Depuis peu sur Instagram, la star découvre encore le réseau social et alimente régulièrement sa page, pour le plus grand plaisir de sa communauté.

Cette fois-ci, c’est donc une photo de son intimité que l’on a pu découvrir puisqu’elle a partagé un cliché où on la voit au bord de la fenêtre, le regard rivé vers l’extérieur avec un petit bonnet et l’air rêveur. « Bout de chou californien (je suis sûre que j’espérais de la neige) », a-t-elle écrit en légende de cette publication. Elle a obtenu près de deux millions de « likes » et de nombreuses personnalités ont commenté l’adorable image: « C’est pas possible tu es trop mignonne », a notamment commenté l’actrice Laura Dern.

Lorsque Jennifer Aniston avait débarqué sur Instagram en octobre dernier, elle avait fait le buzz en postant une photo où elle était accompagnée de tous les acteurs de la série Friends. Elle avait obtenu 15,4 millions de « likes » grâce à cette photo qui a fait plaisir à tous les nostalgiques.