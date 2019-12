C’est officiel : Koh Lanta revient « début 2020 »

Denis Brogniart a annoncé le retour de son émission culte, Koh-Lanta, pour une 21e saison. Le jeu débarquera à nouveau sur TF1 « début 2020 ».

Ce samedi, Denis Brogniart était invité comme membre du jury de l’élection de Miss France 2020, retransmise sur TF1. L’animateur a profité de sa présence sur le plateau pour annoncer une nouvelle qui a ravi tous les fans de Koh-Lanta.

À en croire le présentateur du célèbre jeu d’aventures, Koh-Lanta sera bientôt de retour sur nos écrans. La 21e saison du jeu, tournée aux îles Fidji, devrait être diffusée début 2020.

Voilà de quoi enchanter tous les fans qui commençaient à s’impatienter. En effet, jusqu’à cette année, les téléspectateurs avaient l’habitude de suivre deux éditions par an : une au printemps et une à l’automne. Or, en 2019, TF1 n’a diffusé que la 20e saison, « La Guerre des chefs », au printemps. Ce sont les émissions « The Voice Kids » et puis « Mask Singer » qui ont occupé la case du vendredi soir en cette fin d’année.

Cette nouvelle et 21e saison devrait compter sur le retour d’anciens candidats, aux côtés de sportifs et de nouveaux visages. Les fans trépignent déjà.

Quand denis brogniart casse le game en annonçant le retour de koh lanta #MissFrance pic.twitter.com/D1xyYR3d8r — tontonzomblar (@tontonzomblar) December 14, 2019