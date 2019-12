Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Chico (réf. 16416)

Je suis un brave chien, extrêmement gentil et je touche le cœur de tous ici au refuge, mes soigneurs sont tous fous de moi ! Je suis sociable et doux de caractère, enjoué et tranquille. Je suis très sage en voiture et je marche très bien en laisse. Quand il le faut, je me couche sagement et bien que je ne sois pas un tout petit toutou, j’aime me coucher sur les genoux. Tout ce que je souhaite, c’est pouvoir donner toute mon amitié à celui qui voudra bien m’accueillir dans sa vie et dans son cœur !

Sexe Mâle Age 7 ans Race Croisé Taille 43 cm Pelage poils courts Poids 10 kg

Asterix et Obélix (réf. 16864/65)

Nous sommes Asterix et Obelix, les meilleurs amis du monde. Nous avons été jetés d’une voiture, livrés à nous -mêmes… Nous avons attendu, attendu, mais notre maître n’est jamais venu nous rechercher… Nous avions perdu tout espoir, il ne nous restait que la compagnie et le soutien de l’autre pour tenir le coup… Nous voudrions plus que tout rester ensemble, il n’est pas imaginable de nous séparer, de briser notre amitié. Qui va vouloir nous adopter tous les deux ? Vous aurez en retour les plus formidables et les plus reconnaissants des toutous !

Sexe Mâles Age 3 ans Race Croisés Taille 35 cm Pelage Poils durs Poids 5 kg

Terra (réf. 16159)

Je suis une magnifique adolescente au caractère affirmé qui ferait le bonheur de maitres ayant de l’expérience. J’adore les câlins et je suis très affectueuse, mais j’ai encore besoin d’une éducation conséquente et il serait mieux de ne pas me placer auprès de petits enfants et chiens. Une fois que je vous aurai accepté comme mon maitre, vous ne pourrez pas vous imaginer un chien plus loyal que moi! Vous pouvez me rendre visite chez ma famille d’accueil en Belgique.

Sexe Femelle Age 10 moi Race Mastin espagnol Taille 70 cm Pelage Poils courts Poids 24 kg

Vous êtes intéressé par Chico, Asterix, Obelix, Terra, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr