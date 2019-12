Xavier Siméon 25e des 8 Heures de Sepang amputées par la pluie

Le Bruxellois Xavier Siméon a terminé 25e des 8 Heures de Sepang, samedi en Malaisie, après deux chutes. La deuxième manche du championnat du monde d’endurance moto (FIM EWC) a été perturbée par des fortes pluies. Comme lors du Bol d’Or en septembre pour la manche d’ouverture du championnat 2019/2020, les 8 Heures de Sepang ont été perturbées par les conditions météorologiques. Le départ a été dans un premier temps repoussé avant d’être donné sous Safety Car. Trente minutes plus tard, la direction de course décidait de sortir le drapeau rouge et interrompre la course. Finalement, la toute première édition des 8 Heures de Sepang a pu être relancée normalement pour trois heures de course.

Constamment dans le top 10, Xavier Siméon (Yamaha) a finalement terminé à la 25e place à 4 tours des vainqueurs. Deux chutes ont empêché l’équipage qu’il formait avec l’Allemand Florian Alt et le Français Florian Marino de signer un bon résultat.

Deuxième Belge engagé dans cette épreuve, Grégory Fastré (Yamaha) a été contraint à l’abandon après que son équipier britannique Benjamin Godfrey a été pris dans une chute avec deux autres pilotes.

La course a été remportée par la Yamaha de Niccolo Canepa/Karel Hanika/Broc Parkes (Ita/Tch/Aus).

La troisième manche du championnat aura lieu du 18 au 19 avril 2020 avec les 24 Heures du Mans Moto.

Source: Belga