Thorgan Hazard buteur pour la 3e fois de rang, Bornauw marque et retrouve la victoire

Thorgan Hazard a trouvé le chemin des filets pour la troisième fois consécutive en Bundesliga samedi après-midi après avoir marqué contre le Hertha Berlin et Düsseldorf les deux semaines précédentes. Le Diable rouge a ainsi contribué à la victoire du Borussia Dormtund 0-4 à Mayence. Devenu meilleur buteur belge de l’histoire du championnat allemand la semaine dernière avec un 34e but, Hazard a amélioré son bulletin statistique avec le 4e but de sa première partie de saison.

Le Belge a marqué le 3e goal de son équipe à la 69e minute sur une frappe centrale mais puissante mal négociée par le gardien adverse. Avant cela, Marco Reus (32e) et Jadon Sancho (66e) s’étaient chargés de faire 0-1 puis 0-2. En fin de match, Nico Schulz (84e) a corsé l’addition.

Au classement, ce 3e succès consécutif permet au BVB de rester à la 3e place avec 29 points à deux longueurs du Borussia Mönchengladbach qui se déplace à Wolfsburg dimanche. Dans le sillage des Borussen, l’éternel rival du Bayern (27 pts) a fait un carton 6-1 contre Brême grâce notamment à un triplé de Coutinho et un doublé de Robert Lewandowski.

En bas de tableau, Cologne et Sebastiaan Bornauw ont enfin regoûté aux trois points après six matches sans gagner. Et le défenseur belge s’est particulièrement illustré en marquant le deuxième but des siens, vainqueurs 2-0 contre Leverkusen. Réduit à 9 suite aux exclusions de Dragovic (62e) et de l’ancien genkois Leon Bailey (78e), le Bayer a flanché en fin de match en laissant d’abord Jhon Cordoba faire 1-0 (73e) puis Bornauw placer son coup de tête pour faire le break (84e). Il s’agit du deuxième but de l’ancien anderlechtois en Bundesliga. L’autre Belge de Cologne Birger Verstraete est resté sur le banc. Au classement, les Boucs laissent la dernière place à Paderborn et montent au 17e rang avec 11 unités.

Enfin, le Hertha Berlin est sorti de la crise (1 sur 18) en décrochant une victoire vitale 1-0 face à Fribourg. Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio étaient titulaires. L’ancien carolo a quitté la pelouse à la 90e minute. Au classement, les Berlinois sont 13es avec 15 points.

