Météo – Un ciel à ne pas mettre le nez dehors

Samedi matin, les averses quitteront le pays par l’Est mais le répit sera de courte durée puisqu’un nouveau front pluvieux traversera la Belgique dans l’après-midi. Des rafales pouvant atteindre 70 km/h sont attendues tandis que les températures resteront douces, comprises entre 2 degrés en Haute Belgique et 8 degrés à l’Ouest, selon les prévisions de l’IRM. Après une nouvelle nuit pluvieuse, le temps restera généralement sec dimanche malgré des ondées possibles à la mer et en Lorraine belge. Les maxima se situeront entre 5 et 9 degrés sous un vent généralement modéré, et parfois assez fort à la mer.

Lundi, la nébulosité restera abondante et une zone de pluie de faible activité transitera vers la nord depuis le sud-est du pays. En fin d’après-midi, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies sur la partie sud. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 degrés et le vent sera faible à modéré de secteur sud.

Source: Belga