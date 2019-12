Jupiler Pro League – Kompany absent dans la sélection d’Anderlecht pour le Clasico, Chadli présent

« Cette rapide guérison de Vincent Kompany me surprend », avait avoué l’entraîneur du RSC Anderlecht Frank Vercauteren vendredi en conférence de presse à Neerpede. « Je ne m’attendais pas à le revoir à l’entraînement aussi tôt. On verra samedi, mais il n’est pas question de prendre le moindre risque. Une rechute poserait encore plus de problèmes que ceux auxquels on est aujourd’hui confrontés, et je ne veux pas le voir prématurément quitter le terrain… » Sans surprise, donc, le capitaine des mauves, blessé à Mouscron (2-3) en Coupe de Belgique, ne figure pas parmi les joueurs retenus pour le Clasico de dimanche après-midi (14h30) à Sclessin, la tête d’affiche de la 19e des 30 journées de la saison régulière de la Jupiler Pro League de football.

Killian Sardella, blessé non plus.

On se rappellera néanmoins qu’à Ostende (3-2), Kompany avait débuté la rencontre, sans apparaître non plus dans le noyau annoncé pour ce match.

Nacer Chadli, qui a également repris l’entraînement cette semaine, et Adrien Trebel, dont un possible départ pour une destination exotique est à nouveau évoqué avec insistance, font en revanche partie de la liste communiquée par le RSCA Anderlecht sur son site internet: Hendrik Van Crombrugge, Thomas Didillon, Davy Roef, Alex Chipciu, Derrick Luckassen, Marco Kana, Elias Cobbaut, Sieben Dewaele, Albert Sambi Lokonga, Edo Kayembe, Peter Zulj, Adrien Trebel, Yari Verschaeren, Michel Vlap, Alexis Saelemaekers, Francis Amuzu, Luka Adzic, Nacer Chadli, Isaac Kiese Thelin, Jeremy Doku et Kemar Roofe.

Source: Belga