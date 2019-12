Rester sobre pendant les fêtes, c’est possible

Les fêtes de fin d’année arrivent et, avec elles, les interminables repas dont on sort souvent repus et alcoolisé. Il n’est en effet pas évident de dire non à l’alcool souvent proposé en quantité pendant les fêtes. Pourtant, plusieurs astuces existent pour passer cette période tout en sobriété.

Les événements visant à nous faire réfléchir sur notre consommation d’alcool se multiplient. Cela fait en effet maintenant plusieurs années que la tournée minérale a conquis notre pays au mois de février. Au Royaume-Uni, on parle du «Dry January» alors que l’agence nationale de santé publique française a également envisagé d’importer ce concept en France en janvier prochain. Imaginée par la Fondation contre le cancer, la tournée minérale belge cherche à sensibiliser les gens sur les effets qu’a l’alcool sur notre santé, tout en montrant qu’il est possible de s’amuser sans boire un verre.

Et pourquoi ne pas s’y prendre plus tôt cette année en décidant d’être sobre à l’occasion des fêtes de fin d’année? Que ce soit pour des raisons médicales, plus personnelles, ou tout simplement pour éviter la traditionnelle gueule de bois du 25 décembre et du 1er janvier, de nombreuses personnes essayent de dire non à l’alcool durant les fêtes. Une démarche plus compliquée qu’il n’y paraît.

Un non définitif

Le plus important, pour ceux qui désirent ne pas boire durant les fêtes, tout comme le reste de l’année, est de savoir dire non au premier verre. Si vous avez pris votre décision, campez sur votre position, même devant le «allez, c’est juste un petit verre» de votre ami ou de votre oncle qui a les yeux qui scintillent. Et pour éviter toutes tentations, n’hésitez pas à prévenir en amont les personnes concernées que vous ne boirez pas d’alcool. La grande majorité des gens comprendra que c’est votre décision et la respectera. Si ce n’est pas le cas, pensez à passer vos fêtes avec un autre groupe l’année prochaine.

Une autre astuce consiste à préparer soi-même sa boisson. Devoir trinquer avec une eau pétillante ou un verre de soft classique alors que tout le monde est avec sa coupe n’est pas des plus festifs. On a vite fait le tour de la boisson et cela peut laisser l’impression de moins profiter de l’événement. Heureusement, il existe sur le marché de plus en plus de produits sans alcool au goût tout à fait respectable. Prenez également le temps de préparer des mocktails. En quelques clics sur internet, vous pouvez trouver de très bonnes recettes originales, et au goût étonnant, qui amèneront de la vie et de la fête dans votre verre. À base de tonic, de canneberge, tout en passant par le traditionnel virgin mojito, il y en a pour tous les goûts!

Demander de l’aide

Si vous avez peur de ne pas tenir le coup, pourquoi ne pas demander à quelqu’un de réaliser cette expérience avec vous? Voire tout simplement amener une personne qui, vous le savez, pourra vous soutenir dans votre démarche. Il est toujours plus facile de dire non en étant à plusieurs qu’en étant seul.

Si, malgré tout, vous flanchez, ce n’est pas la fin du monde. Profitez de cet écart de conduite pour comprendre pourquoi vous avez craqué et utilisez cette expérience pour vous remettre en question histoire d’y arriver la prochaine fois. Et, pourquoi pas, commencer l’année avec une bonne résolution en suivant l’exemple de nos voisins d’outre-Manche qui participent au «Dry January».

Clément Dormal