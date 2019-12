Cinq chouettes festivals à l’étranger qui se tiennent cet hiver

Maintenant que la météo en Belgique est vraiment en train de devenir une météo à la belge et que la saison des festivals est officiellement terminée depuis un certain temps, vous pouvez rester chez vous à vous morfondre, mais vous pouvez aussi bosser dur et économiser pour vous rendre dans l’un de ces très chouettes festivals qui sont organisés cet hiver en dehors de la Belgique! Metro en a sélectionné cinq pour vous!

EPIZODE⁴, Vietnam, 27 décembre 2019-7 janvier

Aller au Vietnam pour un festival? Oui, et quel festival! EPIZODE⁴ dure super longtemps et accueille les meilleurs DJ techno et deephouse du monde. Que diriez-vous d’Appolonia, Ben Ufo, Loco Dice et Guti? Le festival se tient à Phu Quoc, une île au beau milieu d’une mer d’émeraude, avec de magnifiques couchers de soleil et des plages de sable blanc. Les organisateurs se targuent de jeter un pont entre le public tant de l’est que de l’ouest de la planète. À ne pas rater donc!

Amani, RDC, 14-16 février

Un festival de musique et de danse au Nord-Kivu, une zone déconseillée aux touristes ? L’idée pourrait sembler étrange. Chaque année, le festival Amani réunit pourtant 36.000 personnes pendant trois jours. La fête se tient dans le centre-ville de Goma, une zone bien plus sure que le reste de la région. Les artistes internationaux (Tiken Jah Fakoly, Duc Inc, Ismael Lo, Werrason, Youssoupha… les années précédentes) et locaux se partagent la scène pour porter un message de paix, dans une zone qui sort péniblement de 25 ans de conflit. Leurs touristes venus de loin peuvent également profiter des activités touristiques de la région (montée au volcan Nyiragongo et vue sur son lac de lave, visite aux gorilles des montagnes…).

Sauti Za Busara, Tanzanie, 14-16 février

tient du 14 au 16 février à Zanzibar, en Tanzanie. Cette année, 44 concerts sont prévus sur les quatre jours que durera le festival. La fête débute par une grande parade à travers les rues de la vieille ville, jusqu’au fort. La programmation laisse une large place au taarab, la forme de musique la plus populaire à Zanzibar. Pour les touristes venus de l’étranger, c’est aussi l’occasion de découvrir les magnifiques plages de l’ile, dont la réputation n’est plus à faire.

Envision Festival, Costa Rica, 17-24 février

Encore un festival dans un paysage de plage, soleil et mer! Envision dure 7 jours et propose de la musique, mais aussi tout un tas d’ateliers et d’activités pour vous sentir en pleine forme. L’accent est mis sur le yoga: vous pouvez assister tous les jours à des cours donnés dans les deux temples du yoga par des professeurs au top en provenance du monde entier. Le festival aborde aussi d’autres thèmes comme l’astrologie, la naturopathie et la durabilité. Les journées se clôturent avec des DJ au top comme Bedouin et Nicola Cruz.

SXM Festival, Saint-Martin, 11-15 mars

L’île de Saint-Martin a été dévastée en 2017 par l’ouragan Irma, mais elle poursuit sa lente reconstruction. 2019 a vu la reprise du très chouette festival SXM et l’édition 2020 poursuit lentement mais sûrement sur sa lancée avec des DJ encore meilleurs et plus de talents électroniques.

L’affiche qui compte des dizaines de DJ comporte des pointures mondiales comme Apollonia et Ricardo Villalobos, en plus de vedettes locales. Les organisateurs présentent leur festival comme une réaction aux gros festivals «sans visage» dans cette partie du monde. Ici, le public est véritablement fait de passionnés qui apprécient et respectent l’histoire et la culture de la scène et qui se rassemblent dans un lieu magnifique pour danser et ressentir la formidable vibe des Caraïbes. C’est top, pas vrai? On est du même avis! Et ceux qui n’auront plus envie de danser pourront toujours s’adonner à l’une des très nombreuses autres activités proposées sur l’île, comme le kitesurf, le V.T.T. et les sports nautiques.