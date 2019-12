Gagne 2 tickets pour le Salon de l’Automobile de Bruxelles

En 2020, FEBIAC organise la 98e édition du Brussels Motor Show. Le Salon de l’Auto, c’est 95 000m² réservés à l’automobile, aux deux-roues motorisés et à la mobilité douce et partagée. Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche et bien d’autres marques seront au rendez-vous !

Entre voitures de luxe et autres bolides exotiques, l’exposition Dream Cars te fera rêver dans son univers printanier. C’est l’occasion de découvrir la fierté des Belges : la Krugger FD, voiture 100% belge.

Les voitures, ce n’est pas ta tasse de thé ? Tu es passionné de motos ? Le Salon de l’Automobile de Bruxelles a pensé à toi ! Les Palais réservés aux deux-roues motorisés sont toujours aussi impressionnants.

Mais savais-tu que le Brussels Motor Show n’est pas uniquement réservé aux voitures et motos ? #WeAreMobility est l’ambassadrice de la mobilité douce et partagée ainsi que des applications de mobilité. A l’heure où les moyens de transports se diversifient, FEBIAC met à l’honneur cette micromobilité et mobilité partagée. Le petit plus : la piste d’essai te permettra de tester ces nouvelles solutions de mobilité (trottinettes électriques, scooters électriques, steps et monoroues).

Concours Metro x FEBIAC

Alors, envie d’assister au Brussels Motor Show ? Tente ta chance ci-dessous pour gagner deux tickets d’entrée au Salon Auto/Moto/Mobility et le Salon Dream Cars ! Il se tiendra du 10 au 19 janvier 2020 entre 10h30 et 19h00 au Palais de Brussels Expo.

Comment s’y rendre ?

Les tickets B-Excursion offrent 50% de réduction sur les transports en commun et 25% de réduction sur le ticket d’entrée au Brussels Motor Show. Si tu te rends au Salon en voiture, tu pourras profiter du parking C.

Informations complémentaires et billetterie online : http://www.autosalon.be/