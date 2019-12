Sophie Wilmès fait son entrée dans le classement Forbes des 100 femmes les plus puissantes

La magazine américain Forbes a publié jeudi son top 100 des femmes les plus puissantes au monde. Parmi elles, la Première ministre Sophie Wilmès fait son entrée, à la 68e place, comme l’a constaté vendredi Le Soir. La chancelière allemande Angela Merkel occupe la tête du classement, pour la neuvième année consécutive, suivie de la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine. Sophie Wilmès a été nommée au poste de Première ministre en octobre dernier, pour succéder à Charles Michel.

Derrière le trio de tête, on retrouve la première femme à présider la Commission européenne, Ursula von der Leyen, juste devant Mary Barra, CEO de General Motors. Le classement compte aussi, entre autres, Oprah Winfrey (20e), la reine Elizabeth II (40e), Ivanka Trump (42e), Nicola Sturgeon (50e), ou encore Beyoncé (66e), Taylor Swift (71e) et Serena Williams (81e).

L’activiste climatique de 16 ans à peine Greta Thunberg occupe quant à elle la 100e place.

Source: Belga