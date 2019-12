Sebastien Bedoret fait du titre national une priorité avec Skoda

Toujours soutenu par Skoda, Sébastien Bedoret, avec son copilote Thomas Walbrecq, troisième du championnat de Belgique des rallyes cette saison, roulera pour le titre l’année prochaine, a fait savoir le constructeur tchèque vendredi. Ce sera leur priorité. Le jeune duo participera aussi à deux manches du championnat du monde des rallyes WRC dans la catégorie WRC3 (ex-WRC2). « Ce sera au Rallye d’Allemagne, où je serai au départ pour la première fois et où je pourrai faire parler ma vitesse et au Rallye de Sardaigne, mon première rallye sur terre », a expliqué le Hennuyer, 24 ans. « Plutôt que de disputer le Rallye de Monte-Carlo, nous avons décidé d’utiliser le budget pour accélérer mon apprentissage de la terre. Cela passera par un stage spécifique sur cette surface et deux épreuves de préparation avant la Sardaigne. Plus que jamais, Freddy Loix sera à nos côtés et il nous fera partager son immense expérience. Notre seul objectif sur la terre sera d’apprendre un maximum et d’accumuler des kilomètres afin de pouvoir nous montrer performants en 2021 ».

Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq avaient pris la 3e place du championnat de Belgique cette année grâce à une victoire au Circuit des Flandres et six places sur le podium. « Nous n’aurions pas osé arriver à cela, mais ils ont été très réguliers et même si leur objectif n’était pas le titre, ils ont pu lutter pour cela jusqu’au dernier rallye », a commenté Catherine Van Geel, responsable des relations publiques pour l’importateur tchèque. « Cette fois le championnat de Belgique devient leur priorité. » Ils disputeront 7 ou 8 épreuves nationales.

Source: Belga