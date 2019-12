Proximus League – Roulers partage avec OH Louvain (2-2) et rejoint le Beerschot en tête

Le match d’ouverture de la cinquième journée de la deuxième phase de la Proximus League entre Roulers et OH Louvain s’est terminé par un partage vendredi (2-2). OHL est passé deux fois au commandement par Thomas Henry (14e, 0-1) et Kamwal Sowah (54e, 1-2) et les Flandriens sont revenus à chaque fois grâce à Esteban Casagolda (37e, 1-1) et Amir Nouri (70e, 2-2). Au classement, Roulers (8 points) rejoint le Beerschot en tête et OHL compte 7 points comme l’Union Saint-Gilloise et Lommel. Roulers a tenté de prouver d’entrée de jeu qu’il était en mesure d’ajouter un nouveau succès après ceux obtenus contre Lommel (3-1) et à Lokeren (3-1). Mais le tir de Yhoan Andzouana était bien trop central (5e) et celui à distance de Nouri manquait d’effet pour surprendre Laurent Henkinet (13e). Par contre, Henry a fait payer cash une mésentente à la défense roularienne (14e, 0-1).

Les Louvanistes se sont alors montrés plus insidieux mais Sowah (19e) et Derrick Tshimanga (26e) n’ont pas cadré leurs envois et Yannick Aguemon a mal ponctué deux rushes dans la défense adverse (31e, 33e). C’est alors que Casagolda a décoché un envoi de l’extérieur du rectangle pour égaliser (38e, 1-1).

Le scénario de la seconde période a été le même. Roulers a dominé, OHL a surpris grâce Sowah (54e, 1-2) et Nouri, lancé en profondeur, a arraché un point pour Roulers (70e, 2-2).

Samedi, Virton (3 points, 7e) tentera de décrocher sa première victoire face à Lommel à 17 heures et Westerlo (4 points, 6e) essaiera de mettre un terme à une série négative contre le Beerschot à 20h30

Dimanche à 16 heures, l’Union Saint-Gilloise reçoit la lanterne rouge Lokeren (1 point).

Source: Belga