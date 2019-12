Jupiler Pro League – Mouscron gagne à nouveau et se retrouve à deux points du top 6

Le match d’ouverture de la 19e journée du championnat de Belgique de football s’est soldé vendredi par le succès de Mouscron à Courtrai (1-2). Fabrice Olinga (49e, 1-1) et Stipe Perica sur penalty (78e, 1-2) ont permis aux Hurlus de se hisser en huitième position au classement avec 26 points, à seulement deux unités du top 6. Courtrai, qui a ouvert la marque par Ilombe Mboyo (38e, 1-0), reste 13e (16 points). Courtrai a directement porté le danger dans le camp adverse avec Julien de Sart dont la reprise a atterri dans le filet latéral (1e). Les Kerels en voulaient et Petar Golubovic a mis Vaso Vasic en difficulté (4e). Et un centre de Kristof D’Haene n’a trouvé personne pour pousser le ballon (13e).

Au fil des minutes, la rencontre est devenue plus virile et l’arbitre Christof Dierick a calmé les choses en donnant un carton jaune à Hannes Van der Bruggen, le milieu courtraisien de retour de blessure (21e), et au défenseur hurlu Alessandro Ciranni (29e). Courtrai n’avait toutefois pas oublié de jouer au football et une reprise de la tête de De Sart est passée juste à côté (35e). Par contre, Mboyo n’a eu aucune peine à mettre au fond un ballon amorti par Van der Bruggen (38e, 1-0). Les Kerels ont continué à dominer mais Vasic est intervenu adroitement face à Jovan Stojanovic (44e).

A la reprise, Mouscron a de nouveau tenté de combiner malgré la lourdeur du terrain et à tabler sur la pointe de vitesse d’Olinga. L’attaquant camerounais a égalisé mais de la tête sur corner (49e, 1-1). Olinga a rejoué dans son registre et Van der Bruggen en a fait les frais. Après avoir visionné les images, l’arbitre a concédé un penalty que Perica a transformé (78e, 1-2). Les Hurlus n’ont plus pris de risques et ont décroché une victoire qu’ils attendaient depuis le 2 novembre.

Source: Belga