Enquête sur des attentats en Corse: sept personnes inculpées

Sept personnes, arrêtées lundi en Corse dans des investigations sur une série d’explosions ou de tentatives de destructions de résidences secondaires, ont été mises en examen (inculpées) jeudi et vendredi et trois d’entre elles ont été mises sous mandat d’arrêt, a appris l’AFP de source judiciaire. Parmi elles, cinq suspects sont mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste délictuelle », « fabrication non autorisée d’engin explosif ou incendiaire » et « destruction et tentative de destruction par un moyen dangereux pour les personnes », en relation avec une entreprise terroriste.

Deux autres personnes, poursuivies uniquement pour « association de malfaiteurs terroriste délictuelle », ont été placées sous contrôle judiciaire.

Lundi, 11 personnes, de 21 à 31 ans, avaient été arrêtées en Corse dans une information judiciaire ouverte par le parquet antiterroriste après une série d’explosions ou de tentatives de destruction de maisons avant la visite du président Emmanuel Macron au printemps.

Alors qu’une d’entre elle était rapidement libérée, les dix autres, dont certains déjà détenus, avaient été transférées mercredi dans les locaux de la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). La garde à vue s’est conclue sans poursuite à ce stade pour trois des transférés.

Selon une source proche de l’enquête, les suspects font partie de la mouvance de « Bastia 1905 », une association de supporteurs de foot ultra qui avait été impliquée dans des incidents lors de matches en 2017.

