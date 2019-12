Coupe de Belgique – Charleroi, Alost et Limburg prennent une option sur les demi-finales

Charleroi s’est imposé face à Ostende (76-72), Alost au Brussels (79-83) et Limburg face à Louvain (84-81) vendredi soir pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la coupe de Belgique. Les rencontres retour auront lieu samedi et dimanche. Quelques jours après son exploit à Ostende, Charleroi a confirmé qu’il était sur la bonne voie en s’imposant à nouveau face au champion en titre (76-72). Rapidement aux commandes de la rencontre, les Carolos prenaient les choses en main en première mi-temps (18-12 et 43-35 à la pause). Au retour des vestiaires, les Côtiers mettaient plus de pression et passaient un 0-11 pour reprendre les commandes (55-58 après 30 minutes). Dans une fin de match très tendue, le Spirou de Charleroi est tout de même parvenu à conserver un maigre avantage avant le match retour qui est prévu dimanche après-midi à Ostende (76-72).

Le Brussels quant à lui, s’est fait très peur après une très mauvaise première mi-temps où il était mené (31-48) par les Alostois. Après la pause, les joueurs de Serge Crevecoeur ont réagi pour réduire l’écart (79-83) et préserver l’enjeu avant le match retour prévu à Alost samedi soir.

Dans le dernier match de la soirée, Limburg United s’est aussi fait très peur. Dominés en première mi-temps (36-47), les joueurs de Brian Lynch ont réagi au retour des vestiaires en remportant la deuxième mi-temps 48-34. Les Limbourgeois s’imposent finalement 84-81 avant le match retour prévu à Louvain dimanche après-midi.

Anvers est déjà qualifié pour le dernier carré après avoir éliminé Mons-Hainaut au début du mois. Tenants du titre, les Anversois retrouveront le vainqueur du quart de finale opposant Limbourg United à Louvain.

Source: Belga