Cinq jeux PS4 auxquels vous pouvez jouer en version numérique

1) Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Disponible pour : PC, PlayStation 4, Xbox One

Le plus récent jeu de tir à la première personne de la très populaire franchise Call of Duty retourne à ses racines. Finis les jetpacks, les doubles sauts périlleux et les gadgets futuristes. Les nazis et les zombies font place à des terroristes impitoyables dans un cadre contemporain et réaliste. Glissez-vous dans la peau d’un soldat de la Marine américaine ou britannique S.A.S.et faites feu à volonté !

2) Death Stranding

Disponible pour : PlayStation 4

Il y a un an, ‘Red Dead Redemption 2’ était le jeu dont tout le monde parlait. Mais aujourd’hui, c’est ‘Death Stranding’ qui suscite l’engouement des joueurs. Le jeu d’action se déroule aux États-Unis au lendemain d’un événement catastrophique. Des explosions destructrices et des mystères surnaturels se produisent partout. Pourrez-vous assurer l’avenir de l’humanité ?

3) GTA V

Disponible pour : PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Même six ans après sa sortie, cela reste un plaisir de se plonger dans le monde souterrain de Los Santos. GTA V est non seulement l’un des meilleurs jeu d’action-aventure en monde ouvert sur la plate-forme PlayStation 4, mais vous permet également de jouer au golf, au tennis et aux courses. La garantie de centaines d’heures de plaisir de jeu !

4) Resident Evil 2 Remake

Disponible pour : PC, PlayStation 4, Xbox One

20 ans après l’original, le remake que les fans de Resident Evil attendent depuis des années est sorti. Cette version moderne du jeu de survie populaire présente le gameplay et le scénario emblématiques de Resident Evil 2 dans un tout nouveau look. Laissez-vous emporter par les graphismes époustouflants, les énigmes repensées et les scènes terrifiantes. Vous tenez à bien dormir la nuit ? Alors, n’y jouez pas en soirée !

5) The Outer Worlds

Disponible pour : PC, PlayStation 4, Xbox One

Vous cherchez un RPG où vous déterminez l’issue du jeu ? Découvrez le RPG sci-fi The Outer Worlds. Dans ce jeu, vous êtes libre de terminer l’aventure comme vous le souhaitez : vos choix influencent à la fois l’histoire et le développement de votre personnage. Trouvez votre vaisseau spatial, élaborez votre équipage et explorez les différentes colonies de Halcyon. Bon à savoir : ce jeu est du même fabricant que l’emblématique franchise Fallout !

