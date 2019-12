Objectif: la neutralité carbone en 2050

Pas d’état de grâce pour Charles Michel. Le nouveau président du Conseil européen a d’emblée dû gérer une rude confrontation climatico-budgétaire entre États membres dès le premier sommet européen placé sous sa présidence. Passé ce coup de chaleur, le sommet fut plutôt tempéré.

Avec pour résultat-phare un accord pas tout-à-fait unanime sur la neutralité carbone en 2050, l’Europe, même si elle n’est pas apparue parfaitement unie, n’a pas calé sur ce que M. Michel avait lui-même présenté comme la priorité principale de ce rendez-vous hivernal.

Son prédécesseur Donald Tusk aurait-il accepté de laisser à la traîne sa Pologne natale, plus grande économie d’Europe de l’Est? Contrairement à lui, l’ancien Premier ministre belge n’avait jamais caché dans sa précédente fonction ses faveurs pour une Europe capable de dépasser ses blocages en avançant à plusieurs vitesses.

La Pologne – à l’inverse de la Hongrie et de la Tchéquie – n’a pas senti de garanties suffisantes de l’UE pour compenser les répercussions sociales et économiques de sa transition énergétique? En lui laissant du temps pour rejoindre le train climatique dans lequel sont montés les autres États membres dans la nuit de jeudi à vendredi, Charles Michel a semblé affirmer une méthode plus souple, moins unanime, tout en obtenant un accord symboliquement nécessaire en pleine COP25 et au lendemain de la présentation du « Pacte vert » de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Du temps pour Varsovie

Le sujet reviendra en juin sur la table des chefs d’État et de gouvernement. Dès lors, dans l’entourage du président du Conseil, on réfutait tout lien avec la stratégie controversée d’une Europe à plusieurs vitesses. « On a simplement donné un peu plus de temps à un pays pour rejoindre cet accord ».

La capacité à convaincre Varsovie se jouera peut-être lors des négociations sur le prochain budget pluriannuel de l’UE (2021-2027). Sans surprise, ce point-là aussi n’a pas permis d’avancer, et le nouveau président du Conseil n’a pu que constater l’immaturité du dossier.

Comme sa fonction l’y appelle, il devra s’investir fortement dans cette matière: les chefs d’État et de gouvernement l’ont chargé de « faire avancer les négociations » en menant des rencontres bilatérales qui pourraient déboucher sur une proposition de sa part. Un sommet extraordinaire pourrait être convoqué en février prochain.

« Business as usual »

Pour le reste, ce fut essentiellement « business as usual », avec la prolongation de sanctions contre la Russie dans le dossier ukrainien, le constat des rares avancées dans l’approfondissement de l’Union économique et monétaire et de l’Union bancaire, des considérations diverses sur la future Conférence sur l’avenir de l’Europe, etc.

La présence du Premier ministre maltais Joseph Muscat a jeté quelque peu le trouble, lui qui avait annoncé sa démission au 12 janvier prochain pour tenter d’apaiser la contestation populaire liée aux enquêtes sur l’assassinat en 2017 de la journaliste et blogueuse Daphne Caruana Galizia.

Si le sujet n’a pas été abordé lors de ce Conseil, ce n’est pas seulement parce qu’il n’était pas inscrit à l’ordre du jour. « Les enquêtes sont en cours, il est logique qu’on n’ait pas parlé de ce sujet pour éviter toute interférence », a justifié M. Michel, interpellé par la presse. Il est déjà en contact avec la famille de la journaliste et s’est dit prêt à la rencontrer lorsqu’il se rendra à Malte.

« Las but not least », le chapitre Brexit a été d’autant plus bref que les élections législatives se sont soldées par une majorité absolue pour Boris Johnson, ce qui devrait lever les derniers doutes sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 31 janvier prochain. Les Européens ont déjà les yeux tournés sur la négociation de la relation future avec Londres.

Le prochain Conseil européen est programmé les 26 et 27 mars. A moins qu’un sommet extraordinaire ne se glisse entre-temps dans le calendrier.