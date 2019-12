Louez votre tenue de réveillon plutôt que l’acheter

Vous rêvez de vous parer d’une éblouissante robe de fête, mais votre porte-monnaie est désespérément vide avec tous les cadeaux et les repas de réveillon qui riment avec les fêtes de fin d’année? Chez Yasmine de Closet in the Cloud, vous n’achetez pas des vêtements de marque, mais vous les louez. «Je mets le luxe à la portée de tout le monde.»

Yasmine avait depuis très longtemps envie d’ouvrir sa propre boutique de mode. «J’ai toujours été fascinée par les matières luxueuses et les beaux vêtements dans les « boutiques de maman ». C’est le surnom que j’ai donné aux boutiques dans lesquelles j’accompagne ma mère, mais où je suis à chaque fois rebutée par les prix!»

Une mode jetable

D’un job dans l’IT, Yasmine a fait le switch vers le secteur de la mode. Ce qui l’a amenée à se rendre régulièrement au Bangladesh, le pays de la fast fashion. «J’ai été choquée par les conséquences que provoque l’industrie de la mode là-bas. Le rythme de travail y est particulièrement élevé et les ouvriers sont en contact avec des teintures dangereuses. Le soleil est en permanence masqué par des nuages de pollution. Pour une mode bon marché, ils paient là-bas le prix fort. Tout cela pour que nous puissions acheter des vêtements en masse à des prix ridicules! De plus, nous portons souvent très peu ces vêtements avant de les oublier au fin fond de notre garde-robe. Il faut que ça change!»

Lorsque Yasmine découvre aux États-Unis des magasins de location de vêtements, elle n’a plus la moindre hésitation. En mai, elle remporte avec Closet in the Cloud le Business Accelerator de Google et ELLE. «Je voulais absolument savoir si le concept marcherait aussi en Belgique. J’ai dès lors rejoint en septembre un conceptstore à Gand où vous pourrez trouver Closet in the Cloud encore jusqu’à la mi-janvier.»

Paillettes et glamour

Pour les réveillons, Yasmine mise sur les paillettes et le glamour. «Lors des fêtes de fin d’année, les clientes adorent les robes over the top… qu’elles n’osent pas acheter! Vous trouvez ici des jumpsuits et des robes courtes et longues de marques comme Ba&sh. Des labels belges, comme A.F. Vandevorst et Nathalie Vleeschouwer, soutiennent aussi mon initiative. Vous réservez la robe de votre choix en ligne ou en boutique ou vous l’emportez immédiatement pour une petite soirée de dernière minute. Elle est alors à vous pendant quatre jours. Vous payez de 40 à 150 euros. Cette somme comprend l’expédition et le nettoyage à sec. Si vous venez chercher votre tenue, vous recevez une réduction de 8 euros.»

Closet in the Cloud entend prouver que la mode durable n’est ni fade ni chère. «Le secteur de la mode est très polluant. De plus, on ne porte généralement qu’une seule fois un vêtement pour une occasion spéciale, comme un réveillon de Nouvel An ou un mariage chic. Quand vous louez une tenue, vous payez moins et plus de gens peuvent profiter de cette même tenue. On produira dès lors moins à la longue. Et vous serez tout aussi rayonnante dans votre tenue!»