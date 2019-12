Des milliers de patients morts en attendant un lit d’hôpital au Royaume-Uni

Près de 5.500 patients sont morts depuis 2016 alors qu’ils attendaient d’être admis dans un lit d’hôpital au Royaume-Uni. C’est le constat alarmant dressé dans un rapport rédigé par des médecins du NHS et relayé par le Guardian.

Au Royaume-Uni, les services d’accidents et d’urgences (A&E) sont particulièrement surchargés. Dans ces hôpitaux surpeuplés, il n’est pas rare de devoir attendre des heures avant d’être admis sur un lit.

Or, ce délai d’attente est souvent mortel, selon une vaste étude menée par des médecins du National Health Service (NHS), dont le Guardian se fait l’écho. Leur conclusion est sans appel : l’attente pour un lit vide a coûté la vie à des milliers de patients.

Les médecins ont étudié les cas de près de quatre millions de patients reçus dans ces services A&E. Ces analyses ont révélé que 5.449 patients sont décédés après avoir attendu entre six et onze heures d’être enfin admis.

« Choquant et inquiétant »

Les Dr Chris Moulton et Dr Cliff Mann ont notamment annoncé que sur les 79.228 patients qui ont dû attendre six heures avant d’être admis, 960 sont décédés, des morts directement imputables au délai d’attente (soit une personne sur 83 qui patiente six heures). 855 personnes sont mortes après avoir attendu sept heures, et 630 après avoir patienté onze heures.

L’association des patients britannique a qualifié ces révélations de « profondément choquantes et particulièrement inquiétantes ». Pour ces décès, elle blâme un système en sous-financement.

Effectivement, le NHS est aujourd’hui dans un état dramatique et souffre de sous-financement critique. Aussi, il était l’un des enjeux phares de la campagne pour les élections législatives de ce jeudi. Dans ce contexte, la photo publiée la semaine dernière d’un enfant de quatre ans, forcé de dormir à terre avec un masque à oxygène, avait mis Boris Johnson dans l’embarras et l’avait poussé à réagir.