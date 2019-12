En bref Sport

– Philippe Sandler a été opéré avec succès au genou gauche. Le défenseur central néerlandais du RSC Anderlecht va devoir suivre une période de revalidation évaluée à deux mois.

– L’athlète française Clémence Calvin a annoncé mercredi soir avoir été suspendue quatre ans par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour s’être soustraite à un contrôle antidopage inopiné à Marrakech le 27 mars dernier. « Je fais appel devant le Conseil d’Etat », a-t-elle déclaré.

– L’Atlantic Challenge, une course en bateau à la rame de plus de 3.000 miles nautique (4.800 kilomètres) à travers l’Océan Atlantique, s’est élancée hier matin des îles Canaries, à San Sebastian de la Gomera, pour rejoindre les Caraïbes. La traversée, d’environ 40 jours pour les plus rapides, se terminera à English Harbour sur l’île d’Antigua. Parmi les 35 partants, deux bateaux belges ont pris le départ.

– Greet Minnen (WTA 122) jouera aujourd’hui les demi-finales du simple et double au tournoi de tennis ITF W100 de Dubaï, doté de 100.000 dollars et joué sur surface dure dans l’Emirat arabe. La Campinoise de 22 ans a battu en quart de finale du simple l’Autrichienne Barbara Haas (WTA 152) 6-1 et 6-3 au terme d’un match qui a duré 1h30.

Source: Belga