De retour de blessure, Cimirot débute contre Arsenal

Michel Preud’homme a titularisé sa plaque tournante Gojko Cimirot, absent le weekend dernier contre Mouscron, pour tenter de forger un impensable exploit contre Arsenal à l’occasion de la 6e et dernière journée du groupe F de l’Europa League. Devant Arnaud Bodart, ‘MPH’ continue à faire confiance à son axe central habituel composé de Kostas Laifis et Zinho Vanheusden. Les flancs seront occupés par Nicolas Gavory et Collins Fai.

Exclus à Mouscron et suspendus pour le match de dimanche contre Anderlecht, Paul-José Mpoku, capitaine, et Mehdi Carcela sont également présents au coup d’envoi, à l’instar de Cimirot, Samuel Bastien et Selim Amallah. Renaud Emond occupera la pointe de l’attaque.

Du côté d’Arsenal, Freddie Ljungberg, privé de sept joueurs, pourra compter sur son attaquant de pointe français Alexandre Lacazette. Les jeunes Saka (18 ans), Smith-Rowe (19), Nelson (20), Willock (20), Nelson (20), Mavropanos (21) et Maitland-Niles (22) seront entourés par les expérimentés défenseurs Sokratis et David Luiz.

Une victoire avec cinq buts d’écart, pour ainsi résorber la lourde défaite à l’aller à Londres (4-0), qualifierait automatiquement le Standard. S’il n’y parvient pas, tout dépendra de l’issue de l’autre match du groupe, qui oppose Francfort (9 pts) au Vitoria (2), déjà éliminé. Une défaite allemande conjuguée à un succès mosan qualifierait les troupes de Michel Preud’homme. En cas de partage de l’Eintracht, les Liégeois devront s’imposer par trois goals d’écart pour voir les seizièmes de finale.

Les compositions:

Standard: Bodart – Gavory, Vanheusden, Laifis, Fai – Cimirot, Bastien, Mpoku (cap.), Carcela, Amallah – Emond

Arsenal: Martinez – Sokratis, David Luiz, Mavropanos – Maitland-Niles, Guendouzi, Willock, Saka – Smith-Rowe, Lacazette (cap.), Nelson.

Source: Belga