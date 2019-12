Des chiens, des chats et des chevaux dans les bureaux de vote au Royaume-Uni

Après trois ans à s’écharper sur le Brexit, les Britanniques ont au moins trouvé un sujet consensuel pour les législatives en se rendant aux urnes jeudi accompagnés de leur chiens mais aussi de leurs chats ou chevaux, et en le faisant savoir sur internet.

Le Premier ministre Boris Johnson a ouvert le bal jeudi matin, posant devant les caméras avec son chien Dilyn. Il a tweeté ensuite une photo avec l’animal avec le hashtag « #DogsAtPollingStations »(« Des chiens aux bureaux de vote »). Le hashtag, agrémenté d’un émoji de petit chien aux couleurs du drapeau britannique, propre à l’occasion, figure jeudi après-midi en deuxième place des tendances Twitter UK, avec plusieurs dizaines de milliers de publications.

Une tradition british

« Oubliez la politique, voici la vraie raison de vous connecter sur Twitter aujourd’hui #DogsAtPollingStations », écrivait une électrice dans une publication virale, agrémentée d’une photo de son golden retriever.

#dogsatpollingstations it may be raining but Millie is proud to have her bark heard this Christmas #ElectionDay pic.twitter.com/kpInkEJhyz — Sewing Loon (@Sewingloon) December 12, 2019

Souvent sous la pluie, les toutous britanniques attendant leur maître à la sortie des bureaux de vote ont fait le bonheur de la toile, entretenant une tradition qui perdure depuis plusieurs scrutins. Certains étaient affublés de pulls de Noël ou de vêtements chauds, pour contrer le froid de chien accompagnant ces législatives hivernales, les premières depuis 1974.

Thrilled to report an exceptional (and very good) turn out at Dulwich Village Polling #dogsatpollingstations pic.twitter.com/gaBtYOfB71 — Kate Turner (@Kate_Turnr) December 12, 2019

Step aside #dogsatpollingstations today we want to see #catsatpollingstations! If you’re voting and you spot a cat at your local polling station, share your photos with us. #GeneralElection2019 #catsofbirmingham pic.twitter.com/3PVJziXCuZ — Cats Of Birmingham 🐈🇬🇧 (@BirminghamCats) December 12, 2019

Des chevaux et même des rennes aux bureaux de vote

D’autres personnalités sont venus voter avec l’animal qui partage leur vie : le maire de Londres Sadiq Khan a posté une vidéo avec sa chienne Luna, incitant les citoyens à se rendre aux urnes. Le candidat libéral démocrate Ed Davey a lui publié une photo de son cochon d’inde à côté de la cocarde jaune de son parti. Dans le sud de l’Angleterre, l’AFP a vu des électeurs allant voter dans leur bureau de vote en cheval tandis que selon les médias britanniques des bureaux de vote ont reçu la visite de deux rennes.