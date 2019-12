Des formations proposées par crainte d’un départ

Un employeur sur deux en Belgique ne propose des formations à ses travailleurs que s’il perçoit des signaux que ceux-ci sont à la recherche d’un autre emploi. C’est ce que révèle une enquête du prestataire de services RH Acerta.

Acerta a mené cette enquête consacrée à la formation du personnel auprès de CEO et de dirigeants d’entreprise. Dans l’enquête, à la question de savoir à quels travailleurs ils proposeront plus facilement une formation, 51 % des employeurs ont répondu : « les travailleurs présentant un risque de départ ». Toutefois, cette raison arrive en troisième position dans l’enquête d’Acerta. La première pour laquelle un employeur propose une formation aux travailleurs est la demande individuelle des travailleurs eux-mêmes (77 %). Vient ensuite la préoccupation concernant leurs prestations, leur implication et/ou leur employabilité (67 %). Ces chiffres indiquent une position de réaction de la part des employeurs vis-à-vis des formations. « Les formations peuvent cependant représenter une plus-value, et le travailleur en bénéficie pendant toute sa carrière, peu importe l’âge, l’ancienneté ou le statut », indique Benoît Caufriez, Director Acerta Consult.

Plus d’ancienneté, moins de formations

L’enquête montre en outre que les employeurs ne sont pas enclins (9 %) à octroyer des formations à des travailleurs ayant une ancienneté de 20 ans et plus. Ces derniers pourraient pourtant bénéficier d’une formation pour rester motivés et employables ou pour maîtriser de nouvelles technologies et de nouveaux procédés, indique encore Acerta. L’enquête montre aussi qu’à peine 34 % des employeurs font appel à leur propre personnel pour donner des formations. C’est pourtant les formations organisées sur le lieu de travail, entre collègues, que les travailleurs valorisent le plus. Ils disent avoir acquis la plupart de leurs compétences grâce à ce type de formation. Enfin, seulement une entreprise sur trois évalue clairement l’impact d’une formation. En conclusion de cette enquête, Acerta estime que les formations restent dans la pratique trop souvent un réflexe négatif et réactif, alors qu’elles devraient plutôt être un réflexe proactif. «‘Que voudriez-vous encore apprendre’, telle est la question que l’employeur devrait poser régulièrement et pendant toute leur carrière à ses collaborateurs », indique Benoît Caufriez.