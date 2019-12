Toujours à la recherche du cadeau de Noël idéal ?

Pas toujours facile de trouver un cadeau de Noël qui fasse plaisir. On finit souvent par offrir un bon d’achat parce que c’est plus facile, et qu’on minimise les risques de faux-pas. Vous êtes à la recherche d’inspiration cette année ? Alors lisez cet article et faites le plein d’idées cadeaux originales.

Si les fêtes sont marquées du sceau de la convivialité, elles peuvent aussi être une source de stress. En particulier lorsqu’il s’agit de choisir des cadeaux originaux, qui ne seront pas aussitôt échangés et ne disparaîtront pas au fond d’un placard.

Saviez-vous qu’en plus des médicaments sans ordonnance et des produits de beauté, vous pouvez également retrouver de nombreuses idées cadeaux chez Farmaline ? Nous vous proposons même toute une sélection de coffrets cadeaux à offrir.

Alors jetez ces bons d’achat à la poubelle, car ce Noël est l’occasion ou jamais de choisir un cadeau original et personnel. Voici notre présélection :

Un kit d’hydratation qui contient tous vos produits Nuxe favoris, qui vous enchanteront de leurs parfums envoûtants. La crème préserve l’hydratation de votre peau jusqu’à 48 h et la protège des agressions environnementales. Le baume à lèvres réparateur allie miel, huiles végétales et propolis pour apaiser immédiatement, nourrir intensément et régénérer les lèvres sèches et crevassées. L’Huile Prodigieuse et l’Huile Prodigieuse OR viennent compléter ce set : des huiles sèches pour nourrir, réparer et adoucir la peau et les cheveux avec leurs 95 % d’ingrédients naturels.

Vous cherchez le cadeau idéal pour un(e) ami(e) ou un membre de votre famille à la peau sensible ou sèche ? Le Coffret Cadeau Vichy Minéral 89 est ce qu’il vous faut. Il se compose d’une eau minérale thermale à l’acide hyaluronique qui renforce la barrière cutanée, d’une lotion nettoyante 3-en-1 qui nettoie, apaise et rafraîchit, et d’une crème de nuit pour apporter un sentiment durable de confort et d’hydratation.

Un joli cadeau qui ravira toutes les fanas de maquillage ! Le coffret cadeau Clinique All About Eyes se compose non seulement d’un démaquillant qui permet d’enlever en douceur les mascaras waterproofs, même les plus récalcitrants, mais aussi d’un mascara waterproof pour tester le démaquillant et d’une crème contour des yeux pour atténuer les cernes et les poches. Bref, un chouette coffret de maquillage, tout sauf ordinaire.

Saviez-vous que… la tradition de s’offrir des cadeaux à cette période de l’année existait déjà du temps des Romains ? Lors des Saturnales, fêtées chaque année le 17 décembre, on s’offrait de menus présents tels que des bougies, des masques et des poupées.

Qui a dit que les kits de soin ne s’adressaient qu’aux femmes ? Le coffret cadeau Proraso Wood & Spice a été spécialement conçu pour les hommes. Ce rituel de soin complet pour la barbe inclut notamment un baume, une huile et un shampooing pour la barbe. Ces produits permettent de prévenir le dessèchement capillaire et soignent la barbe tout en la parfumant agréablement. Si Wood & Spice ne vous plaît pas, pas d’inquiétude : la gamme Proraso comprend d’autres parfums.

Le coffret cadeau Talika Instant Beauty, qui se compose de 4 masques hydratants pour le visage ainsi que le contour des yeux, vous permettra de gâter comme il se doit un être cher. Ce coffret cadeau réunit un masque hydratant à l’acide hyaluronique et un masque bio-detox qui enraye le vieillissement cutané. Vos yeux ne sont pas oubliés. Les therapy eye patches réutilisables régénèrent les contours des yeux en 30 minutes pour un regard frais, tandis que le Masque Eye Decompress vous relaxe tout en atténuant vos cernes.

