Petra Kvitova une nouvelle fois récompensée pour son fair-play

La Tchèque Petra Kvitova s’est vu décerner lundi par la WTA le Karen Krantzcke Sportsmanship Award, prix qui récompense le professionnalisme, l’attitude et le sens du fair-play. C’est la huitième fois que la gauchère de 29 ans, double lauréate de Wimbledon et ancienne N.1 mondiale, reçoit cette distinction décrochée en 2012 par Kim Clijsters. « Recevoir ce prix pour la huitième fois me rend très fière et signifie beaucoup pour moi », a dit Kvitova, 27 titres en carrière dont 2 en 2019. « Être reconnue par mes pairs pour mon fair-play est un honneur car j’ai toujours voulu traiter mes adversaires avec respect. J’espère inspirer les générations futures à autant aimer le tennis que moi. »

Craig Tyzzer, coach de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, a été nommé Entraîneur de l’année. Avec lui, l’Australienne a accédé à la première place mondiale, remporté Roland-Garros et le Masters de fin de saison à Shenzhen.

Source: Belga