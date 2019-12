Perquisition à LFI: Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois de prison avec sursis

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a été condamné lundi à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour rébellion et provocation lors de la perquisition agitée au siège de son parti, La France Insoumise, en octobre 2018. Le juge a suivi les réquisitions du parquet et M. Mélenchon devra également s’acquitter d’une amende de 8.000 euros. Le député Bastien Lachaud, l’eurodéputé Manuel Bompard, le président de l’association « L’Ere du peuple » Bernard Pignerol et l’attaché de presse du mouvement sont quant à eux condamnés à des amendes entre 2.000 et 7.000 euros.

source: Belga