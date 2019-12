Luka Doncic surpasse l’un des records de Michael Jordan

Luka Doncic n’en finit plus d’époustoufler la NBA. Le prodige slovène des Dallas Mavericks, qui dispute sa deuxième saison seulement dans la grande ligue, a effacé Michael Jordan des tablettes en réalisant dimanche un 19e match consécutif à au moins 20 points, 5 rebonds et 5 assists, malgré une défaite à Sacramento (110-106). Jordan avait établi ce record – depuis la fusion entre les championnats ABA et NBA en 1976 – en 1989. Doncic, 20 ans, l’a égalé samedi face à La Nouvelle-Orléans. Dimanche, il a encore compilé 27 points, 7 rebonds et 8 assists, mais n’a pu éviter une défaite des oeuvres des Kings, emmenés par Bjelica à 30 points et Hield à 26.

Les Mavs, qui restaient sur cinq victoires consécutives, pointent à la 3e place de la Conférence Ouest, derrière les deux franchises de Los Angeles.

Les Lakers ont une nouvelles fois impressionné offensivement face à Minnesota, avec une quatrième victoire de suite (142-125). Anthony Davis a réalisé le 4e match de sa carrière à au moins 50 points, tandis que Lebron James a engrangé 32 points et livré 13 assists.

Les Clippers ont eux pris la mesure des Wizards (119-135) à Washington, avec 34 points de Kawhi Leonard et 27 de Paul George.

A l’est, les Sixers se sont imposés face à Toronto (110-104) avec 26 points de Tobias Harris et malgré un Joël Embiid à nouveau discret face aux champions en titre (10 points, 8 rebonds). Lors de leur dernière confrontation, fin novembre au Canada, le géant camerounais avait signé un zéro pointé, avec 0/11 aux tirs.

Miami est lui toujours invaincu à domicile. Le Heat a ainsi signé une dixième victoire dans sa salle, cette fois aux dépens des Bulls (110-105), avec 23 points de Jimmy Butler face à son ancienne équipe et 27 du rookie Tyler Herro. Les hommes d’Erik Spoelstra complètent le podium de la conférence derrière Milwaukee (1er) et Boston (2e). Ils devancent les Sixers (4e) et les Raptors (5e).

Source: Belga