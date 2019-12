L’Angleterre contre l’Italie en mars pour préparer l’Euro 2020

L’équipe nationale anglaise de football va accueillir l’Italie le 27 mars à Wembley en guise de préparation en vue de l’Euro 2020. La FA, fédération anglaise, a annoncé lundi que c’était le premier des quatre matches amicaux des Three Lions avant le rendez-vous continental de l’été prochain. Ce sera le 28e duel entre Anglais et Italiens, deux ans après leur partage (1-1), déjà dans le stade londonien. Les Anglais sont tombés dans le groupe D de l’Euro avec la Croatie, la République Tchèque et un vainqueur des barrages de la Ligue des Nations encore à définir.

Toujours lors de la trêve internationale de mars, les troupes de Garethe Southgate défieront le Danemark le 31 mars à Wembley. Les Danois sont les futurs adversaires des Diables Rouges dans le groupe B de l’Euro. En juin, les Anglais affronteront avant l’Euro l’Autriche à Vienne le 2 juin et la Roumanie le 7 juin dans un stade anglais encore à définir.

La ‘squadra azzurra’ défiera la Turquie, la Suisse et le pays de Galles dans la poule A de l’Euro. A la recherche d’un second titre continental depuis celui de 1968, les quadruples champions du monde ont également prévu d’affronter, outre l’Angleterre, l’Allemagne à Nuremberg le 31 mars et la République Tchèque le 4 juin.

