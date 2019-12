La réaction de ce bébé qui entend la voix de sa maman pour la première fois est magique

Un papa a partagé la vidéo émouvante de sa fille de quatre mois qui, grâce à un appareil auditif, a entendu pour la première fois la voix de sa maman.

Georgina est une petite fille de quatre mois originaire d’Angleterre. Peu après sa naissance, les médecins lui ont diagnostiqué une surdité sévère. Durant ses premiers mois, elle n’a entendu aucun son.

Mais il y a quelques jours, la vie de Georgina a pris une autre dimension. La petite fille a reçu des prothèses auditives et pour la première fois, elle a pu entendre la voix de sa maman. Paul Addison, le papa, a filmé la scène et a publié la vidéo sur Twitter.

Le visage de Georgina qui s’illumine en entendant pour la première fois la voix de sa mère a touché de nombreux internautes et en quelques jours, l’adorable vidéo a été vue près d’un million de fois sur Twitter.

😍When our daughter’s new hearing aids are turned on in the morning 😍#happybaby @NDCS_UK @BDA_Deaf @NHSMillion pic.twitter.com/59GZSMgp5D

— Paul Addison (@addisonjrp) December 5, 2019