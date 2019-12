VIDEO. L’éruption d’un volcan en Nouvelle-Zélande fait au moins un mort

Au moins une personne est décédée lors de l’éruption lundi du volcan de White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, selon un bilan provisoire qui pourrait s’alourdir, a annoncé la police. L’éruption est survenue à 14h11 heure locale (1h11 à Bruxelles).

«Je peux confirmer qu’il y a une personne décédée», a déclaré le sous-commissaire John Tims, qui a annoncé qu’ »à ce stade, il est trop dangereux» de poursuivre les opérations de secours à cause des pluies de cendres. La police consulte des experts pour s’assurer d’un accès en toute sécurité. Selon DPA, 23 personnes ont déjà été évacuées.

Selon la police, une cinquantaine de touristes se trouvaient à proximité du volcan au moment de son éruption lundi en début d’après-midi. «Nous savons qu’il y avait un certain nombre de touristes, à la fois des Néo-Zélandais et des étrangers sur ou autour de l’île» au moment de l’éruption, a indiqué la Première ministre Jacinda Ardern.

Certaines personnes sont portées disparues alors que d’autres ont été blessées. La Première ministre a indiqué qu’elle se rendrait dans la région de l’éruption lundi soir pour s’assurer que les secours ont toutes les ressources nécessaires.

Des images retransmises en direct du volcan montrent plus d’une demi-dizaine de personnes marchant au bord du cratère avant l’éruption.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019