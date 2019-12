Jésus en cage : une église américaine revisite la crèche de Noël

Et si Jésus, Marie et Joseph avait été séparés ? Pour protester contre la séparation des familles qui arrivent aux Etats-Unis, une église a revisité la crèche de Noël.

La scène, volontairement choquante, n’a pas manqué de faire réagir aux États-Unis. L’église méthodiste de Claremont en Californie a décidé de revisiter sa traditionnelle crèche de Noël en enfermant les trois principaux protagonistes, Jésus, Marie et Joseph, dans des cages.

Un geste de protestation

L’objectif de cette église est de protester contre la séparation des familles de migrants qui arrivent aux États-Unis. À l’intérieur de l’église, les personnages sont réunis dans la crèche mais en exposant Jésus, Marie et Joseph ainsi enfermés dans des cages métalliques à l’extérieur, la Claremont United Methodist Church fait un geste fort qui, elle l’espère, éveillera les consciences.

« Et si cette famille s’était réfugiée aujourd’hui dans notre pays ? »

« En ce moment, dans notre pays, des familles de réfugiés qui demandent l’asile à nos frontières sont séparées contre leur gré. Voici la famille de réfugiés que nous considérons comme la plus connue dans le monde : la famille sainte, Jésus, Marie et Joseph. Peu de temps après la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont été contraints de fuir Nazareth avec leur jeune fils vers l’Égypte pour échapper au roi Hérode, un tyran. Ils craignaient la persécution et la mort. Et si cette famille s’était réfugiée aujourd’hui dans notre pays ? », a interpellé sur Facebook la révérende de l’église.

Stirred to tears by the Claremont UMC nativity. Inside the church, the Holy Family is reunited. The theological… Posted by Karen Clark Ristine on Saturday, December 7, 2019

Plus de 5.500 enfants séparés de leur famille

« Imaginez Joseph et Marie séparés à la frontière. Jésus, âgé de moins de deux ans, arraché à sa mère et tous les trois placés derrière les clôtures d’un centre de détention de la police des frontières comme l’ont été plus de 5.500 enfants au cours des trois dernières années », poursuit la révérende de l’église.

Cette publication a suscité énormément de réactions sur Facebook. Les milliers de commentaires laissés montrent des internautes extrêmement divisés face à cette initiative. Certains saluent le geste tandis que d’autres considèrent que c’est du blasphème et soutiennent la politique de Donald Trump.