Proximus League – Roulers s’impose 1-3 à Lokeren, et le précipite au fond du trou

Roulers a fait la différence en fin de match, samedi à Lokeren, où il s’est imposé 1-3 (mi-temps: 1-0) pour le compte de la 18e journée de la Proximus League de football (D1B). Cette victoire lui permet de compter quatre points d’avance (18-14), à égalité avec Lommel, sur les Waeslandiens, désormais enlisés à la huitième et dernière place du classement avec seulement 14 points. Roulers est en outre deuxième avec Lommel, à un point (8-7) du Beerschot, de la deuxième période. L’équipe locale avait pourtant ouvert le score via Jun Amano à la 20e minute, et a conservé cet avantage jusqu’à l’égalisation signée Siemen Voet à la 51e.

Mais les dix dernières minutes du match ont été un cauchemar pour les pensionnaires du Daknam, qui ont concédé deux autres buts en quatre minutes, marqués par Andrei (80e) et Rodrigo Bassani da Cruz (84e).

Source: Belga