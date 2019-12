PGA – Henrik Stenson remporte le Hero world challenge un coup devant Jon Rahm

Le Suédois Henrik Stenson, grâce à un birdie au 15e trou, a remporté samedi le Hero World Challenge (PGA), épreuve du circuit nord-américain PGA, doté de 3.500.000 de dollars, et organisé par Tiger Woods, quintuple lauréat, qui a lui fini à la 4e place à quatre coups du vainqueur, juste devant son compatriote Justin Thomas et l’Anglais Justin Rose, sur le parcours d’Albany Golf Club, à New Providence (Bahamas). Stenson, qui a rendu une carte totale de 270 coups (par – 18), après avoir bouclé son quatrième et dernier parcours en 66 coups (par -6) grâce entre autres à cinq birdies et un eagle magistral au 15, finit avec un coup d’avance sur l’Espagnol Jon Rahm, vainqueur l’an passé, et deux de mieux que l’Américain Patrick Reed.

Il s’était classé deuxième en 2014 et 2016.

Agé de 43 ans, le Suédois de Göteborg, vainqueur du British Open en 2016, remporte son sixième titre sur le circuit nord-américain, et sa 21e victoire professionnelle.

L’hôte des lieux, Tiger Woods, qui était pourtant en embuscade à la 3e place, a glissé d’un rang après avoir été moins en réussite lors de cette ultime journée.

Devant lui, Reed, qui s’était vu infliger deux coups de pénalité vendredi pour « swings inappropriés », a été performant pour remonter de la 6e à la 3e place, à… deux coups du vainqueur !

Gary Woodland, leader la veille, a explosé d’entrée avec quatre points lâchés sur ses quatre premiers trous et une septième place finale.

Source: Belga