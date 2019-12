Le rappeur américain Juice Wrld décédé à l’âge de 21 ans

Le rappeur américain Juice Wrld, qui s’était produit à Liège pas plus tard que cet été dans le cadre des Ardentes, est décédé dimanche à Chicago (nord-est des Etats-Unis). Il n’était âgé que de 21 ans. Le décès a été confirmé par un porte-parole du médecin légiste. Dimanche matin, Juice Wrld, Jarad Anthony Higgins de son vrai nom, avait atterri à Chicago après un vol privé depuis la Californie. Peu après son arrivée à l’aéroport international Midway, il s’est senti mal. Il a été emmené à l’hôpital où il est décédé peu de temps après.

La cause exacte de son décès n’est pas encore connue.

Juice Wrld avait connu la notoriété l’an dernier avec ses hits « Lucid Dreams » et « All Girls Are the Same ». Il a sorti deux albums: « Goodbye & Good Riddance » et « Death Race For Love ».

source: Belga