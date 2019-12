Alerte cyclonique sur les Comores, Mayotte et Madagascar

Les Comores et Madagascar ont été placés en alerte cyclonique orange et jaune respectivement à l’approche du cyclone Belna qui pourrait frapper les deux pays lundi, ont annoncé les autorités. Belna est également attendu dès dimanche soir sur Mayotte, département français situé à moins de 70 km d’Anjouan qui a été placé en alerte rouge. Aux Comores, l’île d’Anjouan est en alerte orange, tandis que les deux autres îles de l’archipel de l’océan Indien (Mohéli et Grande Comore) ont été placées en alerte jaune. Samedi soir, les autorités comoriennes ont appelé la population à prendre les précautions d’usage: protéger les ouvertures, constituer des provisions (eau, nourriture, bougies) et se réfugier dans les mosquées, écoles ou foyers en cas d’inondations.

A Mayotte, les autorités ont appelé les habitants à se mettre à l’abri et « ne sortir en aucun cas ».

Après Mayotte et les Comores, le cyclone est attendu sur le nord-ouest de Madagascar, placé en alerte jaune. Il devrait atterrir lundi après-midi sur la côte de Boeny, ont annoncé dimanche les autorités malgaches.

source: Belga