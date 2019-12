VIDEO. Aya Nakamura provoque un gros malaise sur le plateau du Téléthon

Aya Nakamura était l’invitée de Nagui ce vendredi soir sur le plateau du Téléthon. Au micro du présentateur, la chanteuse a plus parlé d’elle que de la cause pour laquelle elle venait chanter, ce qui a créé un gros malaise à l’écran.

Chaque année, les artistes viennent sur le plateau du Téléthon pour inciter leur public à appeler le 3637 et faire des dons aider la recherche contre la maladie. Ce vendredi, Aya Nakamura s’est fait remarquer négativement quand, après sa prestation, elle a répondu à Nagui en parlant d’elle plutôt qu’en incitant les téléspectateurs à prendre leur téléphone pour la bonne cause.

« Chaque jour, je reçois beaucoup d’amour, beaucoup de soutien, et je pense que je ne vous remercie pas assez. Merci de m’accompagner, de me soutenir et de m’encourager dans tout ce que je fais. C’est super important. Cela me booste », a-t-elle déclaré à Nagui sans aborder de près ou de loin l’événement caritatif. « Et pour le Téléthon? », a alors adressé le présentateur pour aider la jeune femme.

Mais celle-ci s’embourbe alors en montrant qu’elle ne sait pas réellement la raison pour laquelle elle est présente: « Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper… » Stopper quoi exactement? Nous ne le saurons jamais, mais après un moment de flottement, la chanteuse a fini par articuler une réponse à moitié convaincante, avec la complicité de Nagui.

Une polémique sur les réseaux sociaux

Le compte officiel du Téléthon a ensuite publié une vidéo où Aya Nakamura adresse à nouveau un message appelant aux dons, sans doute pour calmer la polémique. Mais cela n’a pas suffi pour empêcher l’extrait de faire le tour des réseaux sociaux et faire grincer des dents de nombreux internautes. La principale intéressée a réagi en s’agaçant de ces commentaires négatifs, mais a ensuite supprimé les tweets en question.

Mdr l'énorme malaise du Téléthon. Aya Nakamura on lui demande si elle veut passer un message, elle prend le micro… Et elle parle d'ELLE pendant 30 secondes. — Wake me up before Hugo ⏳ (@Broco_Siffredi) December 8, 2019

Cette année encore, les artistes se mobilisent pour le #Téléthon2019. @AyaNakamuraa a un message pour vous ! Faites un don au 3637 ou sur https://t.co/W54AzFWmfN pic.twitter.com/voFSMoWqJa — AFM-Téléthon (@Telethon_France) December 7, 2019

Toutefois, certains internautes ont tenu à prendre la défense de la jeune femme, à commencer par Omar Sy, qui a retweeté une déclaration de son épouse: « Ça s’en donne à cœur joie concernant Aya Nakamura au Téléthon 2019 sans se demander à quel point le direct peut être parfois déstabilisant sans considérer qu’elle est sur ce plateau pour cette noble cause, gracieusement… Non, on préfère juste critiquer, se moquer… désespérant »

Ça s’en donne à cœur joie concernant @AyaNakamuraa au #Telethon2019

sans se demander à quel point le direct peut être parfois déstabilisant,

sans considérer qu’elle est sur ce plateau pr cette noble cause, gracieusement…

non, on préfère juste critiquer, se moquer…désespérant — Hélène Sy (@HeleneSy) December 7, 2019

Pour rappel le direct reste l’exercice le plus stressant. Et le vrai malaise c’est ceux qui partagent ça en critiquant et qui ne donneront rien au télethon. #AyaNakamura https://t.co/NfP6hLHHUa — Jérémie Dethelot (@JeremieDethelot) December 7, 2019

Au-delà de cette histoire plutôt anecdotique, les organisateurs du Téléthon peuvent se montrer satisfaits. Ils ont récolté un total de 74,6 millions € pour la recherche, ce qui est plus que le montant rassemblé l’année dernière.