Ce sapin de Noël vaut plus de 13 millions d’euros

Un sapin orné de nombreux bijoux et diamants et installé dans un hôtel de luxe à Marbella a battu le record du monde du sapin de Noël le plus cher.

Vous commencez probablement à être inondés sur les réseaux sociaux de photos de sapins de Noël. Peut-être même que vous avez installé le vôtre il y a peu. Il y a par contre peu de chance que votre sapin coûte aussi cher que celui installé dans l’hôtel Kempinski Bahia à Marbella. Au centre du hall se dresse en effet un conifère d’une valeur de 15 millions $ (13.564.000€). Un prix qui s’explique par les nombreux diamants et bijoux qui lui servent d’ornement. On retrouve également sur le sapin des paons en chocolat imprimés en 3D, des bouteilles de parfum, et des œufs d’autruche.

C’est la designer Debbie Wingham, notamment connue pour ses collaborations avec la famille Kardashian, qui s’est occupée de décorer le sapin. En plus de célébrer la fête de Noël, l’arbre est également présent pour fêter le 20ème anniversaire de ce luxueux hôtel.

D’après CNN, ce sapin pourrait être le sapin de Noël le plus cher de tous les temps. Il battrait celui qui se trouve actuellement dans le Guinness Book, un sapin installé en 2010 dans l’hôtel The Emirates Palace d’Abu Dhabi. Ce sapin, d’une valeur de 10 millions €, était décoré avec 181 pièces de joaillerie.

