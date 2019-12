Proximus League – Le Beerschot, réduit à neuf, arrache un point à la 90e + 7, contre Virton

Virton, qui a intronisé Christian Bracconi en tant que nouvel entraîneur, jeudi, est passé tout proche samedi de son premier succès de la deuxième période de Proximus Laegue de football (D1B) sur la pelouse du Beerschot (1-1) lors de la quatrième journée. Les Anversois, menés au score jusque dans les dernières secondes et réduits à neuf en fin de partie, sont assurés de rester en tête à l’issue du week-end. Franck Kore (47) pensait avoir inscrit l’unique but de la rencontre en faveur de Virton en début de seconde période.

Le Beerschot a ensuite été réduit à neuf dans les dernières minutes suite aux exclusions de Prince Vinny Ibara Doniama (83) et de Joren Dom (87) pour abus de cartons jaunes.

Cela n’a pas empêché le club anversois d’égaliser grâce à une frappe du gauche magique de l’Autrichien Raphael Holzhauser (90+7) dans les ultimes secondes.

Plus tard dans la soirée de samedi, Lokeren reçoit Roulers (20h30).

L’Union Saint-Gilloise se déplace dimanche (16h00) à Westerlo, qu’elle vient d’éliminer aux tirs au but en coupe.

Vendedi, Oud-Heverlee Louvain s’était fait surprendre sur la pelouse de Lommel (3-2).

Au classement de la deuxième tranche, le Beerschot est seul en tête avec 8 points. Suivent Lommel (7), OHL (6), Westerlo, Roulers, l’Union (4), Virton (3) et Lokeren (1).

Source: Belga