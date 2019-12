Prix de la Ligue flamande des droits humains au prof. Loots et à Jihad van de Moeders

La Ligue flamande des droits humains a décerné samedi son prix annuel au professeur Gerrit Loots et à Jihad van de Moeders pour leur soutien aux enfants de combattants partis en Syrie toujours bloqués dans les zones de conflit. Le professeur Loots s’est rendu plusieurs fois ces dernières années dans des camps de réfugiés en Syrie et en Irak rendre visite et apporter des soins aux enfants des combattants djihadistes. Thérapeute et professeur de psychologie à la VUB, il plaide pour le rapatriement en Belgique de ces enfants.

Jihad van de Moeders organise des groupes de parole sur base hebdomadaire afin de soutenir les proches des personnes parties se battre en Syrie. Le collectif tente aussi, via diverses activités, d’empêcher la radicalisation des jeunes.

