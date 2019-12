Les Belges à l’étranger – Vertonghen délivre un assist lors de la balade de Tottenham contre Burnley

Jan Vertonghen, aligné en défense avec Toby Alderweireld, a contribué à la large victoire de Tottenham à domicile contre Burnley (5-0) samedi en délivrant un assist sur le troisième but de son équipe lors de la seizième journée de Premier League. Les Spurs (23 pts) en profitent pour intégrer le top-5. Tottenham menait déjà 3-0 au repos grâce à des réalisations de Kane (4), Lucas (9) et Son (32). Kane a planté une deuxième rose au retour des vestiaires (54) avant que Sissoko (74) ne fixe le score à 5-0.

Dans le même temps, Liverpool a obtenu sa quinzième victoire en seize rencontres, sur la pelouse de Bournemouth (0-3). Oxlade-Chamberlain (35), Keita (44) et Salah (54) ont alimenté le marquoir. Divock Origi est resté sur le banc après sa démonstration contre Everton en semaine. Les Reds caracolent en tête du classement avec 46 unités, soit 11 de plus que Leicester, qui se déplace dimanche (15h00) à Aston Villa, et 14 sur Manchester City, qui reçoit son rival de United plus tard dans la journée (18h30).

Enfin, Watford, avec Christian Kabasele titulaire, et Crystal Palace, où Christian Benteke a relayé Andros Townsend à 73e, se sont neutralisés (0-0). Les anciens anderlechtois Luka Milivojevic et Cheikhou Kouyaté ont également participé à la rencontre dans les rangs visiteurs.

Crystal Palace (22 pts) est septième et Watford (9 pts), lanterne rouge.

Source: Belga