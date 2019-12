Les Belges à l’étranger – Strasbourg et Sels enfoncent un peu plus la lanterne rouge Toulouse et Leya Iseka

Strasbourg, avec Matz Sels entre les perches, s’est imposé à domicile (4-2) face à la lanterne rouge Toulouse, avec Aaron Leya Iseka à partir de la 74e, samedi, lors de la dix-septième journée de Ligue 1. Les Alsaciens (15es, 21 pts) prennent par la même occasion six points d’avance sur la dix-huitième place, celle de barragiste, occupée par Metz. Toulouse occupe la 20e et dernière place avec 12 unités. Toulouse avait pourtant ouvert la marque dès la 3e minute de jeu grâce à Isimat-Mirin. Strasbourg a ensuite inscrit trois buts, des oeuvres de Kone (7), Thomasson (26) et Ajorque (48). Si Toulouse a réduit l’écart via Said (50), Strasbourg a assuré sa victoire à la suite d’un quatrième but de Mothiba (75).

En Eredivisie, le FC Emmen de Michael Heylen, titulaire, a été battu sur la pelouse de Venlo (2-0) lors de la seizième journée. Le PSV s’est, de son côté, baladé à domicile face au Fortuna Sittard (5-0). L’ancien international néerlandais du Barça Ibrahim Affelay (54 sélections, 7 buts) en a profité pour faire sa rentrée à la 82e après deux ans d’absence sur les terrains pour cause de blessures à répétition. Les Belges Jacky Donkor et Adnan Ugur sont, eux, restés sur le banc visiteur.

Le FC Emmen (15 pts) est treizième au classement. Sittard se situe juste en-dessous avec le même nombre de points.

