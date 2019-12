Les Belges à l’étranger – Dries Mertens, à l’assist, n’y arrive toujours pas avec Naples, accroché à l’Udinese

Et de sept ! Naples a enchaîné samedi un septième match consécutif sans victoire en championnat sur la pelouse de l’Udinese (1-1) lors de la quinzième journée de Serie A. Les coéquipiers de Dries Mertens, à l’assist sur le but égalisateur de Zielinski (69) qui répondait à l’ouverture du score de Lasagna (32), ont été réduits à dix en fin de rencontre à la suite de l’exclusion de Maksimovic (80). Naples (21 pts) est septième au classement. En Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain, mené 1-0 au repos à Montpellier à la suite d’un but contre son camp de Paredes (41), s’en est remis à son trio offensif Neymar (74)- Mbappé (76)- Icardi (81) pour renverser la vapeur en seconde période dans le Hérault (1-3) lors de la seizième journée du championnat de France. Les Parisiens, avec Thomas Meunier toute la rencontre, ont été bien aidés par l’exclusion de Mendes à la 72e alors que le score était toujours de 1-0. Le PSG est en tête du classement avec 39 points, soit huit de plus que son dauphin Marseille.

Source: Belga