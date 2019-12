Les Belges à l’étranger – De Bruyne perd le derby de Manchester avec City contre United, Raman buteur avec Schalke

Manchester City a été surpris à domicile samedi par son voisin de United (1-2) lors de la seizième journée de Premier League. Troisième (32 pts), le club entraîné par Pep Guardiola pointe désormais à quatorze unités du leader Liverpool, vainqueur plus tôt dans la journée à Bournemouth (0-3). Le deuxième, Leicester (35 pts), se rend à Aston Villa dimanche (15h00). Les Cityzens, avec Kevin De Bruyne toute la rencontre, ont encaissé deux buts en première période, des oeuvres de Rashford sur penalty (23) et de Martial (29). Ils ont ensuite réduit l’écart à cinq minutes du terme par l’intermédiaire d’Otamendi.

En Bundesliga, Benito Raman a inscrit un nouveau but avec Schalke, son troisième en trois rencontres. Mais cela n’a pas suffi à son équipe pour ramener quelque chose du Bayer Leverkusen (2-1) lors de la quatorzième journée du championnat d’Allemagne. La formation locale avait, en effet, fait la différence auparavant grâce à un doublé d’Alario (15, 81).

Leon Bailey (ex-Genk) a joué une heure, et offert le premier goal à Alario.

Schalke (25 pts) est quatrième au classement avec 25 points devant Fribourg et Leverkusen, qui en comptent également 25.

