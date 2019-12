European Film Awards 2019 – La Française Juliette Binoche honorée pour sa carrière

L’actrice française Juliette Binoche s’est vue décerner samedi, par l’European Film Academy, un « European Achievement in World Cinema » en reconnaissance « d’une carrière riche et diversifiée devant la caméra » et de « son impressionnant dévouement au cinéma ». Cette distinction honorifique lui été remise à l’occasion de la 32e cérémonie des European Film Awards organisée à Berlin. L’actrice a reçu le titre honorifique des mains de la réalisatrice Claire Denis, avec qui elle a collaboré à plusieurs reprises. Absent de la cérémonie, le cinéaste iranien Jafar Panahi lui a par ailleurs fait la surprise de lui adresser quelques mots dans une vidéo.

« Tu es une femme avec une réelle spiritualité, une femme que je respecte. (…) Tu es aussi une bonne mère, soeur et amie », a déclaré Claire Denis à l’adresse de Juliette Binoche. « Tu es très spéciale. Tu es non seulement une actrice talentueuse, mais aussi une personne que j’admire et que j’aime. »

« Le monde ne va pas bien. Est-ce acceptable d’avoir un award quand le monde tourne mal? Je pense qu’il faut que nous soyons plus honnêtes, aimants, à l’écoute. Il faut que l’on ouvre nos coeurs et nos oreilles », a pour sa part réagi l’actrice sur scène.

« Au cours de son impressionnante carrière, Juliette Binoche a été nominée à cinq reprises et trois fois lauréate aux EFA. Elle a joué dans plus de 60 longs métrages, à la fois en anglais et en français, films grand public ou films d’auteurs », ont pour leur part rappelé les organisateurs.

« Elle a reçu son deuxième EFA, un Ours d’Argent à Berlin, un Bafta et un Oscar pour son interprétation dans ‘Le patient anglais’ (1996) d’Anthony Minghella. En 2000, on la retrouve dans ‘Chocolat’ de Lasse Hallström pour lequel elle a reçoit le Prix du Public EFA et une nomination aux Bafta et aux Oscars. En 2010, elle remporte le Prix de la meilleure interprétation à Cannes pour son rôle dans ‘Copie conforme’ d’Abbas Kiarostami », ajoutent-ils.

Elle a par ailleurs également travaillé avec des réalisateurs tels qu’André Téchiné, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, Michael Haneke, Naomi Kawase, Hirokazu Kore-eda ou encore Jean-Paul Rappenau.

Source: Belga