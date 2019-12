Donald Trump remercie l’Iran après un échange de prisonniers américain et iranien

Le président américain Donald Trump a remercié samedi l’Iran pour une « négociation très juste » après un échange de prisonniers entre les deux pays ennemis, organisé en Suisse. Un Américain emprisonné en Iran, Xiyue Wang, et un Iranien détenu aux Etats-Unis, Massoud Soleimani, ont été libérés samedi. « Merci à l’Iran pour une négociation très juste. Vous voyez, nous pouvons parvenir à un accord ensemble », a réagi Donald Trump sur Twitter.

« Ravi que le professeur Massoud Soleimani et M. Xiyue Wang retrouvent leurs familles bientôt », avait écrit plus tôt sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. Ce dernier a adressé « un grand merci à tous ceux impliqués, particulièrement au gouvernement suisse », qui représente les intérêts américains à Téhéran en l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1980.

Xiyue Wang, chercheur sino-américain, purgeait une peine de dix ans de prison pour espionnage en Iran. Doctorant en histoire à l’université de Princeton aux Etats-Unis, il menait des recherches sur la dynastie Qajar en Iran, où il avait été emprisonné en août 2016.

Massoud Soleimani, professeur à l’université Tarbiat Moddares de Téhéran et spécialiste des cellules souches, s’était rendu aux Etats-Unis le 22 octobre 2018 pour des travaux de recherche. Il avait été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Chicago et transféré dans une prison d’Atlanta, selon l’agence d’Etat iranienne Irna.

source: Belga