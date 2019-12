Visage culte des nineties, mythique en nazi repenti ou en copain de baston de Brad Pitt, à 50 ans Edward Norton poursuit tranquillement son parcours d’acteur-caméléon. Tantôt dans des blockbusters musclés (’Jason Bourne: LHéritage’, ‘Beauté cachée’), tantôt chez son copain Wes Anderson (‘Moonrise Kingdom’, ‘Grand Budapest Hotel’). Pour ‘Motherless Brooklyn’, son deuxième passage derrière la caméra après ‘Au nom d’Anna’, il nous plonge dans le New York des fifties et se glisse dans la peau d’un détective privé souffrant d’un syndrome… un peu particulier.

Le livre ‘Motherless Brooklyn’ de Jonathan Lethem se situe dans les années 90. Pourquoi avoir déplacé l’action du film dans les années 50?

Edward Norton: «Car le livre lui-même est un hommage aux années 50. Il est bourré de références à cette époque-là, presque trop pour être cinématographique: ça donnerait l’impression que tout est ironique. J’ai préféré prendre ces références au premier degré, en quelque sorte.»

Comment avez-vous approché le rôle de Lionel, qui souffre d’un syndrome lui provoquant des tics de langage?

«J’ai regardé des documentaires sur le sujet, et parlé à des gens qui ont ce syndrome (Gilles de la Tourette, NDLR). Et ils sont très conscients du côté parfois drôle de leur situation. Comme quand Lionel est dans un bar et qu’une fille arrive: il est l’opposé d’un Humphrey Bogart (acteur célèbre pour ses rôles de détective ténébreux, NDLR), il est ridicule, c’est hilarant, et c’est assumé. Mais à côté on voit aussi qu’il en souffre beaucoup, au point de devoir fumer de l’opium pour se calmer. On est alors dans une dimension plus émotionnelle, et c’est ce qui fait la richesse du personnage.»

Lionel est effectivement l’anti-Humphrey Bogart. Une approche différente de la masculinité vous intéressait?

«Non, enfin, peut-être inconsciemment. Un rôle comme Lionel me correspond mieux, je trouve, que la figure du macho. Les acteurs ont tendance à graviter vers des rôles dont ils ont une certaine… pas empathie, mais compréhension. Il y a ceux qui sont dans la métamorphose, et ceux qui vont plutôt vers des rôles ‘iconiques’. Et ce n’est pas un commentaire sur leur qualité de jeu, hein! Par exemple, je trouve Harrison Ford plutôt iconique, a une ‘plasticité’ disons, plus ‘étroite’ qu’un Daniel Day-Lewis. Pourtant tous deux sont des excellents acteurs!»

Vous êtes plutôt un acteur ‘métamorphose’, vu votre parcours! Y a-t-il un rôle en particulier que vous aimeriez jouer?

«Non, pas vraiment. J’ai un ou deux projets à divers stades d’écriture… Mais en ce moment j’ai juste envie de sortir ce film, et me vider la tête. Je n’ai pas de plan, il n’y a pas de personnage qui me remplirait déjà l’esprit.»

Même pas Lionel?

«Non, non. Quand je vois le film, ça me semble… Exotique, je me suis déjà distancié.»

Vous arrivez toujours à prendre cette distance, ou d’autres personnages vous sont-ils restés plus longtemps en tête?

«Non, c’est comme un manteau qu’on remet sur le cintre, et qu’on laisse derrière soi.»

Ce sont plutôt les gens qui vous les rappellent?

«Oui, Les rôles deviennent des choses qui existent d’elles-mêmes, avec lesquelles les gens interagissent. D’ailleurs ce qui est difficile, ce n’est pas se distancier d’un rôle, mais justement, réussir à maintenir l’illusion. Quand vous tournez un film, le monde réel continue de vous entourer, même si vous êtes dans une bulle. Et pour la créer, ça demande des centaines de personnes, qui travaillent 15 heures par jour. La difficulté, c’est de ne pas faire éclater cette bulle. Même quand vous rentrez chez vous le soir… Et dès que le tournage est fini, paf, la bulle éclate, et le monde réel vous revient dans la figure.»

Elli Mastorou